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الدوري الإيطالي (20): ديربي ساخن في تورينو

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب إمبولي مع ليتشي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأودونيزي مع أتلانتا بنفس التوقيت، وتورينو مع جوفنتوس الساعة 20:00، وميلان مع كالياري الساعة 22:45.

أمس، تعادل لاتسيو مع كومو 1-1 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 44 نقطة
2- أتلانتا: 41 نقطة
3- إنتر ميلان: 40 نقطة
4- لاتسيو: 36 نقطة
5- جوفنتوس: 32 نقطة
6- فيورنتينا: 32 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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