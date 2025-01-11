الدوري الإيطالي (20): ديربي ساخن في تورينو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب إمبولي مع ليتشي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأودونيزي مع أتلانتا بنفس التوقيت، وتورينو مع جوفنتوس الساعة 20:00، وميلان مع كالياري الساعة 22:45.

أمس، تعادل لاتسيو مع كومو 1-1 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 44 نقطة

2- أتلانتا: 41 نقطة

3- إنتر ميلان: 40 نقطة

4- لاتسيو: 36 نقطة

5- جوفنتوس: 32 نقطة

6- فيورنتينا: 32 نقطة