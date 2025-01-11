نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (17): رين يستقبل مارسيليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق ليون في ضيافة ستاد بريست، اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.
اليوم أيضاً،ولحساب نفس المرحلة يلتقي ستاد بريست مع نيس الساعة 21:00، ورين مع مارسيليا الساعة 23:00.
أمس، تعادل نانت مع موناكو 2-2 وأوكسير مع ليل من دون أهداف في افتتاح مباريات هذه الجولة.
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 40 نقطة
2- مارسيليا: 33 نقطة
3- موناكو: 31 نقطة
4- ليل: 29 نقطة
5- ليون: 28 نقطة