نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري وزد بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثامنة من إطار منافسات الدوري الممتاز.

يسعى الإتحاد السكندري لتحقيق الفوز على أرضه في هذه المواجهة مما يعزز موقفه في المنافسة على مراكز متقدمة في الدوري.

يدخل فريق زد هذه المباراة باحثا عن تحقيق نتيجة ايجابية لتعويض التعادلات التي حققها خلال المباريات السابقة.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 2، سجل لاعبوه 3 أهداف، وعليه 4 أهداف.

ويحتل نادى زد المركز السادس برصيد 10 نقاط جمعها من 7 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراة، له 5 أهداف وعليه 3.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد زد

تقام هذه المباراة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الاسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ضد زد

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.