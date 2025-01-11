نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره سالفورد سيتي وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وتحديدا في دورها الثالث.

ويسعى السماوي لحصد اللقب خاصة مع تراجع نتائجه المفاجئ في بطولة الدوري لصالح منافسه ليفربول والذي يقترب كثيرا من حصد اللقب.

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض تشكيل مانشستر سيتي المتوقع وموعد المباراة

تشكيل مانشستر سيتي

‎حراسة المرمى: اورتيجا.

‎خط الدفاع: ناثان أكي، كايل ووكر، يوشكو جفارديول.

‎خط الوسط: أوريلي، إلكاي جوندوجان، ماثيوس نونيس، جيمس ماكاتي.

‎خط الهجوم: جاك جريليش، جيرمي دوكو، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ويستضيف ملعب الاتحاد مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي وسالفورد وينزداي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.