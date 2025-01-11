نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سانت باولي ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد آينتراخت فرانكفورت والذي يشارك ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سانت باولي، في إطار منافسات الدوري الألماني، لموسم 2024-2025.

سانت باولي يواجه آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا

ويستضيف ملعب ميلرنتور، المواجهة الحماسية بين سانت باولي وآينتراخت فرانكفورت، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة البوندسليجا، تحت صافرة الحكم الألماني ضرر أوسميرس.

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 27 نقطة، بينما يأتي سانت باولي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مواجهة آينتراخت فرانكفورت وسانت بولي في البوندسليجا

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة فرانكفورت وسانت بولي في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة مواجهة فرانكفورت وسانت بولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني، لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD5.