نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025.

بايرن ميونخ يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ في البوندسليجا

ويحتضن ملعب بوروسيا بارك معقل المهور، المواجهة المثيرة بين بوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة البوندسليجا الألمانية، تحت صافرة الحكم فيليكس زور.

ويحتل البافاري صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، من 15 مباراة، بفارق نقطة عن صاحب مركز الوصافة فريق باير ليفركوزن والذي يمتلك في رصيده 35 نقطة، من 16 مواجهة، بينما يأتي فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثامن، برصيد 24 نقطة.

موعد مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ في البوندسليجا

من المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports 5HD.