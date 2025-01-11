نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ستاد رين ضد أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل أولمبيك مارسيليا ضيفا ثقيلا على نظيره ستاد رين، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2024-2025.

مارسيليا يواجه ستاد رين في الليج آن

ويستضيف ملعب روازون بارك، المواجهة القوية بين ستاد رين وأولمبيك مارسيليا، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الليج آن، تحت صافرة الحكم الفرنسي عبداللطيف خرادجي.

ويحتل مارسيليا وصافة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن صاحب مركز الصدارة فريق باريس سان جيرمان والذي يمتلك في رصيده 40 نقطة، بينما يأتي ستاد رين في المركز الثالث عشر، برصيد 17 نقطة.

موعد مواجهة مارسيليا وستاد رين في الليج آن

من المقرر، أن تقام مواجهة مارسيليا وستاد رين يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر وخمس دقائق بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة مارسيليا وستاد رين في الليج آن

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي، لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD4.