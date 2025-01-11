الدوري التونسي (15): الإفريقي يلتقي مستقبل قابس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلتقي الإفريقي مع مستقبل قابس الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب مستقبل سليمان والملعب التونسي، واتحاد تطاوين مع نجم المتلوي.

ويتصدر الاتحاد المنستيري ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 30 نقطة، ويساويه الملعب التونسي بنفس الرصيد في المركز الثاني، فالإفريقي بـ 29 نقطة، الترجي الجرجيسي 28 نقطة، والترجي بـ 26 نقطة.