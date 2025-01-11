إيمان الطوخي.. "الجمال الهادئ الذي خطف القلوب وغاب عن الأضواء "بروفايل

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أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة المصرية إيمان الطوخي، اليوم، بعيد ميلادها في الحادي عشر من يناير، وهي ذكرى تحمل في طياتها إشراقة موهبة استثنائية تركت بصمتها في الفن المصري بوجهها الملائكي وصوتها العذب. تعد إيمان واحدة من أبرز جميلات الفن المصري، التي جمعت بين التمثيل والغناء، واستطاعت أن تصنع لنفسها مسيرة مميزة، رغم انسحابها المبكر من الساحة الفنية.

ويبرز جريدة وموقع دوت الخليج عن أبرز المحطات الفنية لـ إيمان الطوخي

بدايات تشرق بالموهبة

إيمان الطوخي، ابنة الإذاعي القدير محمد الطوخي، درست في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لكن شغفها بالفن دفعها لخوض غمار التمثيل والغناء. تألقت منذ بداياتها، حيث قدمت عشرات الأغاني التي أثرت الوجدان المصري، من بينها "يا قمر يا منور" و"دموع فرح"، بالإضافة إلى مشاركتها في فوازير "ألف ليلة وليلة"، التي كشفت عن موهبتها في الأداء الاستعراضي.

رأفت الهجان.. ودورها الذي لا يُنسى

كان مسلسل "رأفت الهجان" إحدى المحطات البارزة في مشوار إيمان التمثيلي، حيث أبدعت في تقديم دور بسيط وعاطفي، وأصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور المحب لهذا العمل الوطني. كما تألقت في مسلسلات مثل "بوابة الحلواني" و"كوكي كاك"، الذي قدمته للأطفال بمزيج من البساطة والإبداع.

الحب والفن.. علاقة معقّدة

كانت حياتها الشخصية مادة مثيرة للاهتمام، خاصة قصتها مع الملحن محمد ضياء، الذي ارتبطت به لمدة ثلاث سنوات، وانتهت علاقتهما رغم قصة الحب التي ألهمت أغنية "النظرة الأولى".

اعتزال مفاجئ وغياب طويل

رغم نجاحاتها المتعددة، قررت إيمان الطوخي اعتزال الفن في أواخر التسعينيات، مبررة ذلك برغبتها في الابتعاد عن الوسط الفني والبحث عن السلام النفسي. ومنذ ذلك الوقت، ظل غيابها لغزًا يثير التساؤلات لدى جمهورها.

تراث لا يُنسى

قدمت إيمان نحو 50 عملًا فنيًا، بين السينما والتلفزيون، من أبرزها "دماء على الأسفلت"، و"اللقاء الدامي". كما تركت بصمة في عالم الأطفال من خلال أغانيها وبرامجها.

إيمان الطوخي.. حكاية الجمال والموهبة

عيد ميلاد إيمان الطوخي ليس مجرد احتفال بذكرى ميلاد فنانة؛ بل هو استعادة لوهج اسم ارتبط بالأصالة والرقي ورغم غيابها، تبقى أعمالها شاهدة على مسيرة فنية استثنائية، وأيقونة لن تتكرر بسهولة في عالم الفن.