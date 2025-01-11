في أول ظهور تلفزيوني لها بعد وفاة زوجها.. نشوى مصطفى تنهار باكية على الهواء

القاهرة - محمد ابراهيم - لم تتمكن الفنانة نشوى مصطفى من حبس دموعها خلال ظهورها التلفزيوني الأول بعد وفاة زوجها رجل الأعمال محمد عماد، الذي رحل قبل نحو أسبوعين.

ظهرت نشوى مصطفى في برنامجها التلفزيوني "بنت البلد"، حيث استضافت الداعية الإسلامية نيفين مختار التي كانت إلى جانبها منذ وفاته.

ومنذ بداية الحلقة، بدا على نشوى التأثر العميق، وهي ترتدي ملابس الحداد، حيث عبّرت عن صعوبة بدء الحلقة، وأوضحت أن التزامها المهني هو ما دفعها للظهور على الرغم من حالتها.

وأضافت أنها كانت ترغب في عدم الظهور حتى لا تزعج متابعيها بمشاعرها الشخصية، وطلبت منهم مسامحتها، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتتماسك.

وبنبرة يطغى عليها الحزن، طلبت نشوى مصطفى من جمهورها الدعاء لزوجها الراحل قائلة: "اللي بيحب ربنا لو سمحتوا ادعوا لزوجي بالرحمة"، ثم أعطت الفرصة لضيفتها للتحدث، معبرة عن شكرها لها على دعمها خلال أصعب لحظات حياتها.

وعندما تحدثت الضيفة، عادت نشوى مصطفى لتؤكد إيمانها بقضاء الله وقدره، مشيرة إلى أن الموت حق على الجميع، قبل أن تذرف دموعها مجددًا.

وأثناء بكائها، تحدثت عن عمق الفراق بعد 33 سنة من العشرة الطيبة، قائلة: "أنا مش عارفة أعيش"، مشيرة إلى أن زوجها الراحل كان مصدر الخير والمودة والرحمة والدعم في حياتها، وكان قدوة في تربية الأبناء.