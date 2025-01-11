رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع قيادات شركة “MSD” التعاون لإنشاء مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 11:32 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: شراكتنا مع “MSD” تسهم في تعزيز صحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام النسائية، مع التركيز على التوعية والوقاية وفق رؤية مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع مركز التميز لصحة المرأة خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم أهداف التنمية المستدامة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة مع قيادات شركة “MSD”، ممثلة في الدكتور حازم عبد السميع، المدير الإقليمي لشركة MSD، والدكتور أسامة شاهين، رئيس الشئون الحكومية والاتصال المؤسسي لشركة MSD، يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين لتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.

ناقش الاجتماع أوجه التعاون المشتركة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة “MSD”، باعتبارها شركة رائدة في مجالات علاج الأورام، الابتكار الدوائي، وتطوير الحلول المناعية. كما تم التطرق إلى مساهمات الشركة في مشروعات الاستدامة والخطط العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ.

واتفق الجانبان على البدء بخطوات عملية لإنشاء “مركز تميز لصحة المرأة” بأقليم الصعيد، ليكون متخصصًا في تشخيص وعلاج الأورام النسائية مثل سرطان الرحم وسرطان الثدي.

كما أكد الجانبان أن هذا المركز سيشمل أيضًا برامج متكاملة لعلاج الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية حول صحة المرأة.

كما تم الاتفاق على وضع خطة شاملة تشمل برامج توعية مجتمعية للتثقيف حول صحة المرأة وتدريب الكوادر الطبية وبعثات طبية متخصصة وايضا تبادل الخبرات مع الجهات العالمية المتخصصة بالاضافة الي تعزيز الاعتماد الدولي لتقديم خدمات بجودة عالمية.

ودعم برامج الوقاية من سرطان عنق الرحم بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشروع مركز التميز لصحة المرأة يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف توسيع المشروع ليشمل محافظات التأمين الصحي الشامل بعد تحقيق نتائج ملموسة في المرحلة الأولى.

من جانبها، أعربت قيادات شركة “MSD” عن اعتزازها بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدة أن الشراكة تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق الابتكار في تقديم الخدمات. وأكدت الشركة التزامها بدعم المشروع من خلال أحدث الابتكارات الدوائية وبرامج التوعية الصحية.

وشارك في اللقاء من جانب الهيئة عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتورة رضوي عبد العظيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة والمشرف علي ملف الاورام وعدد من المسؤولين.

واتفق الجانبان على إطلاق المشروع خلال العام الجاري، ليكون نموذجًا للاستثمار في صحة المرأة بمصر، مع العمل على تحقيق نتائج ملموسة تتيح تعميم التجربة على محافظات التأمين الصحي الشامل.