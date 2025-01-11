المجلس القومى للمرأة يطلق حملة طرق أبواب بعنوان ”احميها من الختان” فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 11:32 صباحاً - في اطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، يطلق المجلس القومي للمرأة حملة جديدة من سلسلة حملات طرق الأبواب التى تحمل عنوان " احميها من الختان" ، بالتعاون مع يونيسيف مصر ، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٤ يناير الجارى.

تهدف الحملة إلى نشر التوعية بأضرار ختان الاناث وبعقوبته ، من خلال العديد من الرسائل الهامة المتعلقة بمناهضة تطبيب الختان، و نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان ، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

هذا ومن المقرر أن تنطلق الحملة بمشاركة عدد من ميسرات المجلس و الواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم واقامتهم لنشر الوعى.