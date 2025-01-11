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المجلس القومى للمرأة يطلق حملة طرق أبواب بعنوان ”احميها من الختان” فى...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 11:32 صباحاً - في اطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، يطلق المجلس القومي للمرأة حملة جديدة من سلسلة حملات طرق الأبواب التى تحمل عنوان " احميها من الختان" ، بالتعاون مع يونيسيف مصر ، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٤ يناير الجارى.

تهدف الحملة إلى نشر التوعية بأضرار ختان الاناث وبعقوبته ، من خلال العديد من الرسائل الهامة المتعلقة بمناهضة تطبيب الختان، و نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان ، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

هذا ومن المقرر أن تنطلق الحملة بمشاركة عدد من ميسرات المجلس و الواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم واقامتهم لنشر الوعى.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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