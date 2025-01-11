الجيش الروسي يقضي على مرتزقة أجانب في صفوف كتيبة ”آزوف” النازية أثناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 08:28 مساءً - أكد مصدر عسكري روسي أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على مرتزقة أجانب في صفوف كتيبة "آزوف" النازية أثناء تحرير بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال فاسيلي بوراكوف، نائب قائد الفصيلة الأولى بقيادة لواء المشاة الآلي رقم 74 التابع للجيش الروسي: "من بين المرتزقة صادفنا مقاتلين من كتيبة آزوف، وعلى الرغم من خبرتهم، كما يزعمون، فقد تمت هزيمتهم وأولئك الذين تمكنوا من الفرار، كان هذا من حقهم، وبالنسبة لأولئك الذين لم ينجحوا، فقد خضنا المعركة بكرامة، وأظهرنا لهم من نحن".

وبحسب بوراكوف "قامت الوحدات بتطهير منزلين كان فيهما ما يصل إلى 16 مقاتلا، وبفضل جهاز راديو أوكراني، أصبحنا على علم بتحركاتهم".

وذكر أن "القوات الأوكرانية تراجعت في مجموعات صغيرة وغادرت في الغالب ليلا، وتخلت عن مواقعها، وخلال عمليات الهجوم على القرية، اختبأ المدنيون، غالبيتهم من كبار السن في أقبية المنازل، وعندما سألهم العسكريون الروس عن سبب عدم إجلائهم، أجاب الناس بأنهم لا يريدون مغادرة منازلهم، وأكدوا أن أوكرانيا ليست بحاجة إليهم".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم لقطات توثق رفع العلم الروسي على أحد المباني في بلدة "شيفتشينكو" المحررة، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولا يزال نظام كييف يتكبد خسائر فادحة، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي وصل إلى نحو 1400 عسكري.