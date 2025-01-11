الأهلي يتأخر بهدف نظيف أمام ستاد أبيدجان في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتأخر بهدف نظيف أمام ستاد أبيدجان

وتأخر الأهلي بهدف نظيف سجله سان كوري أول في شباك محمد الشناوي وذلك مع حلول الدقيقة ٢٦ ليضع فريقه في مقدمة المباراة.

ويسعى الأهلي للتعادل من أجل حسم الصدراة والتأهل قبل مواجهات الجولة الأخيرة خاصة بعد السقوط الجولة الماضية خاسرا أمام شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكتا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.