نعرض لكم الان تفاصيل خبر واشنطن بوست: خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ 150 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 يناير 2025 09:15 مساءً - العربية نت_ كشفت صحيفة واشنطن بوست أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تصل لـ 150 مليار دولار.

وساعد توقف الرياح العاتية التي أشعلت حلقة حرائق الغابات التي دمرت لوس أنجلوس هذا الأسبوع طواقم الإطفاء على إحراز تقدم في السيطرة على الحرائق، لكن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن هبات الرياح القوية قد تعود خلال مطلع الأسبوع.

ويقيّم المحللون التأثير المالي للكارثة، إذ ضاعف بنك جيه.بي مورجان توقعاته للخسائر التي يغطيها التأمين إلى أكثر من 20 مليار دولار. كما يتوقع بنك ويلز فارجو وقوع خسائر مشمولة بالتأمين بذات المبلغ. وقال إن الضرر الاقتصادي الإجمالي الناجم عن الكارثة قد يتجاوز 60 مليار دولار.

وتراجعت أسهم شركات التأمين الأمريكية، أمس الجمعة، بعد أن قدر محللون أن الخسائر المشمولة بالتأمين والناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس قد تصل إلى 20 مليار دولار، مما قد يجعلها الكارثة الأعلى تكلفة في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

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