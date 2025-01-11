انت الأن تتابع خبر مدرب المصري البورسعيدي: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنييمبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام إنييمبا النيجيري في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال محمد عبدالكريم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “مباراة الغد أمام إنييمبا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية”.

وأضاف: “سنلعب من أجل تحقيق الفوز والاقتراب من حسم بطاقة العبور للدور ربع النهائي، وأعتقد أن التأهل سيحسم في مباراة الجولة الأخيرة”.

وأكمل عبدالكريم: “لاعبونا في أعلى درجات التركيز من أجل تحقيق المطلوب منهم في مباراة الغد”.