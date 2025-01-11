بايرن يهزم مونشنغلادباخ ويبتعد بالصدارة

بايرن يهزم مونشنغلادباخ ويبتعد بالصدارةحقق بايرن ميونيخ الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون مقابل ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت والتي شهدت أيضا تغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه سانت باولي بالنتيجة ذاتها.

وعلى ملعب "بوروسيا بارك"، لعب بايرن ميونخ تحت الضغط عقب فوز باير ليفركوزن حامل اللقب أمس الجمعة على بوروسيا دورتموند 3 - 2 ليقلّص الفارق معه الى نقطة واحدة.

وفي ظل غياب جمال موسيالا، تمكن هاري كاين من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (68) ليستعيد بايرن فارق الأربع نقاط مع ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

وعاد فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز (أربع هزائم وتعادل واحد في مختلف المسابقات قبل العطلة الشتوية) وحقق الفوز على سانت باولي بهدف نظيف سجله المصري عمر مرموش في الدقيقة 32..وحافظ فرانكفورت على المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 5 عن ليفركوزن الثاني وتسع عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وفي باقي المباريات ، فاز ماينتس بثنائية نظيفة على ضيفه بوخوم. ورفع ماينتس رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع متقدما بنقطة واحدة عن لايبزيغ الخامس الذي يلتقي فيردير بريمن غدا الاحد.

وتغلب فرايبورغ على ضيفه هولشتاين كيل ( 3 - 2 ). ورفع فرايبورغ رصيده الى 27 نقطة في المركز السادس أما هولشتاين كيل فيحتل المركز السابع عشر قبل الاخير بثماني نقاط.

وقاد الجزائري محمد عمورة فولفسبورغ الى الفوز على مضيفه هوفنهايم 1- صفر وسجّل عمورة هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول (29) . ورفع فولفسبورغ رصيده الى 24 نقطة في المركز التاسع بينما يحتل هوفنهايم المركز الخامس عشر بـ 14 نقطة .

وحقق هايدنهايم فوزا مهما في سعيه للهروب من منطقة القاع على أونيون برلين 2- صفر . ورفع هايدنهايم رصيده الى 13 نقطة في المركز الـ 16 ، بينما توقف رصيد برلين صاحب المركز الثاني عشر عند 16نقطة.