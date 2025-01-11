أتالانتا يرفض الصدارة في إيطاليا

أتالانتا يرفض الصدارة في إيطالياأخفق فريق أتالانتا في اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه أودينيزي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من "الكالتشيو".

وبهذه النتيجة، رفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر والذي يلتقي مع فيرونا غدا الأحد.

وفي المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

وفي باقي مباريات الجولة، تغلب فريق ليتشي على إمبولي بنتيجة (3 - 1)، وتعادل يوفنتوس مع تورينو بهدف لمثله.