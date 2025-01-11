أخبار اليمن : فلكي يمني يكشف موعد انتهاء الشتاء

فلكي يمني يكشف موعد انتهاء الشتاءكشف الفلكي اليمني محمد عياش عن الموعد المتوقع لانتهاء فصل الشتاء فلكياً في اليمن.

وتوقع الفلكي عياش "إنخفاض محدود على درجات الحرارة مع مُنتصف الأسبوع الجاري، ويأتي ذلك مع إنتهاء فصل الشِتاء فلكياً في اليمن".

وأكد عياش في منشور على حسابه فيس بوك، أن "بداية فصل الربيع يوم الإثنين 13/يناير، والذي عادةً ماتكون الأجواء مُتقلِّبه مع أسابيعِه الأولى".