أخبار اليمن : استهداف محطة "أوروت رابين" جنوبي حيفا

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استهداف محطة "أوروت رابين" جنوبي حيفا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن استهداف محطة كهرباء "أوروت رابين" جنوبي منطقة حيفا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي. استهداف محطة "أوروت رابين" جنوبي حيفاأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن استهداف محطة كهرباء "أوروت رابين" جنوبي منطقة حيفا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي. وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء "أوروت رابين" التابعة للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2. وأكد البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح. وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزة ستستمر بالتزامن مع التطوير المستمر للقدرات العسكرية حتى تلبي متطلبات المرحلة وتستجيب لظروفها وأهدافها وعلى رأسها إجبار العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

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