أخبار اليمن : الامين المساعد للمؤتمر يواسي آل الشريف

الامين المساعد للمؤتمر يواسي آل الشريف
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ /عبدالرزاق محمد محمد الشريف، عضو اللجنة الدائمة المحلية بمديرية المحويت محافظة المحويت، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.
وفي برقية العزاء التي بعثهاالى نجلي الفقيد الشيخ حمزة والشيخ شرف عبدالرزاق محمد محمد الشريف، وإخوانهم، وكافة آل الشريف، عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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