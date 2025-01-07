تنصيب جون ماهاما رئيساً لغانا

تنصيب جون ماهاما رئيساً لغاناأدى الرئيس الغاني المنتخب جون ماهاما اليوم اليمين الدستورية في العاصمة أكرا بعد فوزه بـ 56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من ديسمبر الماضي.

وسيخلف جون ماهاما الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو-أدو الذي تولّى الرئاسة لولايتين وذلك بعد فوزه في الانتخابات على مرشح الحزب الحاكم ونائب الرئيس محمودو باووميا بعد حصوله على 41 بالمائة من الأصوات.

وأدى ماهاما اليمين الدستورية إلى جانب جاين نانا أوبوكو-أغيمانغ (أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في غانا).

ويبلغ عدد سكان غانا 33 مليون نسمة وتعد أكبر مصدّر للذهب في إفريقيا وثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.