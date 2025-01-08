أخبار مصرية

الرئيس السيسى يشهد توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 06:33 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان، وذلك على هامش أعمال القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية التي عقدت بالقاهرة.

 

وتضمنت المذكرات، التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة، والتوأمة وتطوير الموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز العلاقات الاستثمارية.

 

وقع مذكرات التفاهم الأربعة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيريه القبرصي كوستنتينوس كومبوس، واليوناني جورجوس جيراباتريتس.

 

 

 

 

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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