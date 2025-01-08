أنتهاء الشوط الأول بين توتنهام وليفربول بالتعادل السلبى بكأس الرابطة الإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 11:24 مساءً - سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع مضيفه فريق توتنهام، والمقامة حاليا على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي.

وجاء الشوط الأول من المباراة متوسط المستوى من جانب الفريقين، دون تشكيل خطورة على الحارسين خلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة.

واضطر توتنهام لإجراء تغيير مبكر بخروج لاعب الوسط رودريجو بينتانكور في الدقيقة 15، بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الرأس، ودخل بدلاً منه برينان جونسون.

تشكيل مباراة توتنهام ضد ليفربول

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: برادلي، كوانساه، فان دايك وتسيمكاس.

الوسط: جونز، جرافينبرخ وماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا وجاكبو.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: كينسكي.

الدفاع: بورو، دراجوسين، جراي وسبينس.

الوسط: بينتانكور، بيسوما وبيرجفال.

الهجوم: كولوسيفسكي، سون وسولانكي.

توتنهام ضد ليفربول

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى تأكيد تفوقه أمام توتنهام، بعد أن تفوق الريدز في آخر مواجهة بينهما بنتيجة كبيرة 6-3، بالجولة الـ17 من عمر الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي سجل فيها محمد صلاح هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

وبدأ ليفربول مشواره فى كأس كاراباو من الدور الثالث، حيث فاز على وست وهام بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ثم الفوز أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 16، وأخيرا الفوز أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية

أما توتنهام فقد فاز على كونفنتري سيتي بهدفين مقابل هدف في الدور الثالث، ثم الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، وأخيرا الفوز أمام اليونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور ربع النهائي.

ويقام الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بنظام الذهاب والإياب، وليس مباراة واحدة بخلاف ما حدث في الأدوار السابقة، وينتظر أن يلتقي الفائز من مباراتي ليفربول وتوتنهام مع المتأهل من أرسنال ونيوكاسل يونايتد على اللقب يوم 16 مارس على ملعب ويمبلي.

أرقام محمد صلاح ضد توتنهام

ويملك محمد صلاح سجلًا حافلًا في تاريخ مواجهاته أمام فريق توتنهام، الذي يعد أحد ضحاياه المفضلين، إذ سجل 14 هدفًا في شباكهم وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة خاضها ضدهم بجميع المسابقات، حقق خلالها الفوز في 13 مباراة و5 تعادلات و3 خسائر.

التقي صلاح ضد توتنهام في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 11 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى مباراة في دوري أبطال أوروبا سجل فيها هدف، و4 مباريات في الدوري الأوروبي سجل خلالها هدفين.

كما خاض صلاح 4 مباريات ضد توتنهام سابقة، منها مباراتين مع بازل السويسري ومباراتين مع فيورنتينا الإيطالي، ولم يتعرض لأي هزيمة في تلك المباريات.