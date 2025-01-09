العالم اليوم - ارتفاع قوي غير متوقع للإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع قوي غير متوقع للإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 01:23 مساءً - بشكل غير متوقع، شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعا قويا في نوفمبر الماضي بعد انكماشه على مدار شهرين متتاليين.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن الإنتاج في شركات التصنيع ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري، بعد تقلص الإنتاج في شهري أكتوبر وسبتمبر السابقين.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنتاج في نوفمبر، ولكن بزيادة قدرها 1 بالمئة فقط في المتوسط.

وعلى أساس سنوي، كان الإنتاج أيضا أفضل من المتوقع.

وسجل المكتب زيادة قوية بشكل خاص في إنتاج الطاقة بنسبة 5.4 بالمئة على أساس شهري. كما ارتفع الإنتاج في قطاع البناء خلال نوفمبر بنسبة 2.1 بالمئة على أساس شهري.

وأشار مكتب الإحصاء أيضا إلى نمو قوي بشكل خاص في إنتاج الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، حيث ارتفعت إجمالا بنسبة 11.4 بالمئة.