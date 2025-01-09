“الإعلامية ليلى رستم” وداعًا لرمز من رموز الإعلام المصري

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أحمد جودة - القاهرة - رحيل الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عامًا

رحلت منذ قليل الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عامًا، تاركة وراءها تاريخًا طويلًا من العطاء الإعلامي الذي أثر في الأجيال المختلفة من المشاهدين.

كانت ليلى رستم من أبرز الوجوه الإعلامية في مصر، واشتهرت بتقديم برامج مميزة تركت بصمة كبيرة في الإعلام العربي.

نبذة عن حياة ليلى رستم

ليلى عبد الحميد محمود رستم، التي ولدت في أسرة مميزة، هي ابنة المهندس عبد الحميد رستم وابنة أخ الفنان زكي رستم.

بدأت ليلى رستم مشوارها الإعلامي منذ انطلاق التليفزيون المصري في عام 1960، حيث كانت من أوائل الوجوه التي ظهرت على الشاشة.

مسيرتها الإعلامية

حصلت ليلى رستم على ماجستير في الصحافة من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ساهم في تطوير أدائها الإعلامي بشكل متميز.

بدأت عملها كمذيعة في التليفزيون المصري منذ 23 يوليو 1960، حيث بدأت كمذيعة ربط ثم قارئة للنشرة الفرنسية.

قدمت ليلى العديد من البرامج الناجحة التي أثرت في الجمهور المصري والعربي مثل "نجمك المفضل" و"الغرفة المضيئة"، ونجحت في تقديم محتوى إعلامي راقٍ وملهم.

في عام 1967، انتقلت ليلى رستم للعمل في تلفزيون لبنان، حيث قدمت برامج مثل "سهرة مع الماضي" و"بين الحقيقة والخيال"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

إرث ليلى رستم الإعلامي

تُعد ليلى رستم واحدة من الأسماء اللامعة في تاريخ الإعلام المصري والعربي، وقد أثرت في العديد من الإعلاميين الذين جاؤوا بعدها.

يمثل رحيلها خسارة كبيرة للإعلام المصري، لكن إرثها سيظل حاضرًا في برامجها التي ما زالت تُعرض وتُذكر حتى اليوم.