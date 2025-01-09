نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتنسيق مع وزارة الصحة.. «إنتاج وإصلاح المدرعات -مصنع 200 الحربي» يستقبل قافلة طبية للكشف الأمراض المزمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالاهتمام بصحة العاملين وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم بجميع الشركات والوحدات التابعة، قام مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة باستقبال قافلة طبية للكشف الأمراض المزمنة (إعتلال كلوى وسكر تراكمى وسكر عشوائي ودهون ثلاثية والكشف المبكر على سرطان القولون والثدى والبروستاتا والرئة )؛ وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للعاملين بالمصنع.



أكد المهندس وفيق مجدى شفيق،رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات؛ أن القافلة الطبية قامت بالكشف على ( 150 عامل وعاملة ) من قطاعات المصنع المختلفة، مشيرًا إلى الحرص الدائم على استقدام مثل هذه القوافل الطبية للاطمئنان على صحة العاملين، وان الاهتمام بالصحة له عائد كبير على تعزيز الإنتاجية، مضيفًا أن عمل القافلة الطبية تم بشكل منتظم و بالتنسيق مع وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة بالقليوبية؛ لمتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بعمل القافلة الطبية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على انتظام وسير العمل بالمصنع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.



و تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية التي ينظمها المصنع، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للعاملين.