صنعاء: تدشين منصة أزر للتمويل الجماعي والتبرعات

صنعاء: تدشين منصة أزر للتمويل الجماعي والتبرعاتدشنت مؤسسة همة شباب للتنمية ،اليوم، منصة (أزر) للتمويل الجماعي والتبرعات في اليمن.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ياسر شرف الدين، أهمية المنصة التي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية المستدامة في وطننا، مشيرا إلى دور المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتمكين الشباب من المساهمة في مسيرة البناء والتنمية التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها.

وأوضح شرف الدين أن قيادة الوزارة تدرك حجم التحديات التي تواجهها بلادنا نتيجة العدوان والحصار، لافتا إلى أن المنصة من الحلول المبتكرة التي تتيح الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع لتقديم الدعم للمحتاجين، موضحا أن المنصة تمثل أداة فاعلة لإحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة المستضعفين حيث تجمع بين روح التكافل الاجتماعي والابتكار التقني، مشددا على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع عبر هذه المبادرات التي تهتم بالفقراء والمستضعفين.

فيما أوضحت المدير التنفيذي بمؤسسة همة شباب للتنمية ، علا النمس، أن المنصة تمثل تطبيق وموقع هو الأول من نوعه للتمويل الجماعي والتبرعات في اليمن، مشيرة إلى أن التطبيق يهدف لتعزيز دور المؤسسة في التنمية بتقديم حلول تقنية لتسهيل استقبال التبرعات عبر وسائل الدفع الالكتروني ودعم المشاريع التنموية وريادة الأعمال وتسهيل التبرع للحالات الإنسانية الطارئة والجمعيات الخيرية.

