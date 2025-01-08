أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة السفير السبلاني

لبوزة يعزي بوفاة السفير السبلاني
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة بوفاة سعادة السفير الاستاذ/ حسان عبدالرحيم السبلاني، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
واشار نائب رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في رفع مستوى العمل الدبلوماسي اليمني داخل البلاد وخارجها، حيث كان آخر عمل له سفيرا بسفارة الجمهورية اليمنية في الجزائر.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الدكتور/ قناف علي المراني، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإلى نجلي الفقيد محمد وماهر حسان السبلاني، وافراد الأسرة، وكافة آل السبلاني، بمديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، عبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم.
سائلا المولى - عزّوجل- أن يتغمد المولى الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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