مصطفى مدبولي: نتوقع توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 06:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم زيادة إنتاجية الحقول من الغاز، ونتوقع تحقيق وفرة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ 40 مليار دولار، موضحا أنه سيتم قريبا إعلان تفاصيل طرح 4 شركات ضمن برنامج الطروحات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم ، مرة واحدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير.