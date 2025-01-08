أخبار اليمن : يونيسيف: إيصال الإمدادات لأطفال غزة مسألة حياة أو موت

يونيسيف: إيصال الإمدادات لأطفال غزة مسألة حياة أو موتأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الأربعاء، أن إيصال المساعدات والإمدادات هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي: إن الأطفال حديثي الولادة والذين يعانون من حالات طبية في غزة معرضون للخطر بشكل خاص.

وأشارت إلى أن الافتقار المستمر إلى المأوى بغزة في ظل درجات الحرارة الشتوية يشكل تهديدا خطيرا على الأطفال.

واستشهد سبعة أطفال وممرض فلسطيني، خلال الأسابيع الماضية جراء البرد القارس في قطاع غزة، فيما حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر الاحتلال منازلهم وباتوا يسكنون الخيام منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ قرابة 15 شهراً.

