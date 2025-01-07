انت الأن تتابع خبر تراكم قوي وفيضانات في شمالي البلاد هيئة الأنواء العراقية تكشف حالة الطقس غدًا في العراق الأربعاء 8 يناير 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأنواء العراقية والرصد الزلزالي بتوضيح حالة الطقس غدًا في العراق الأربعاء الموافق 8 من شهر يناير 2025 وذلك في نشرة خاصة تقوم بالتصريح عنها على حسابها الرسمي المتاح على شبكة الإنترنت وعلى مختلفة مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نصحت المواطنين في بيان سابق لها بأنه يتوجب المتابعة الدورية والمستمرة للتعرف على أحوال الطقس التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة كي يقومون بوضعها في الاعتبار والآن سنتعرف على التفاصيل عبر السطور المقبلة.

حالة الطقس غدًا في العراق

بينت هيئة الأنواء العراقية والرصد الزلزالي حالة الطقس غدًا في العراق، حيث نوهت بأنه وفقًا للتحديث الجديد للنموذج الأوروبي فهناك توقعات بتأثر البلاد بتراكم قوي وفيضانات في مناطق شمالي مملكة العراق كما أشارت بسقوط أمطار غزيرة خلال 10 أيام فقط، كما نوهت بأن البلاد في انتظار قدوم منخفض جوي جديد في نهاية الأسبوع الجار تحديدًا في مناطق شمال ووسط العراق وتابعة نشرتها بأنه منذ اليوم وستبدأ الأمطار في السقوط بشكل تدريجي، ونوهت بان هناك سكون رعدية دوارة في اتجاه مدينة السماوة وماحولها وكذلك غرب مدينة الناصرية.

طقس العراق غدًا