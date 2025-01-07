منصة تغيير 4000 دولار منظومة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي 2025

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رياض - احمد صلاح - قامت الصفحة الرسمية للمصرف بتوضيح رابط الدخول منظومة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي والتي تهدف إلى تيسير إجراء عملية تغيير العملات للأفراد على ألا تتجاوز قيمة العملة التي يرغب الفرد في تبديلها عن 4000 دولار، حيث تهدف هذه المنصة إلى تنظيم الخدمات المصرفية وتقليل من نسبة الضغط الواقع على الفروع، حيث تقوم الأفراد الراغبة في إجراء هذه العملية بالحجز عبر الموقع الرسمي للمصرف المتاح على شبكة الإنترنت على أن تقوم الجهات المسؤولة بتحديد الوقت والزمن المناسبين للحصول على العملات الدولارية.

منظومة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي

نبهت الصفحة الرسمية للجهات من خلال حسابها الرسمي المتاح على شبكة الإنترنت بأنه يتوجب لكافة الأفراد الراغبين في تغيير عملاتهم إلى دولارية الدخول إلى منظومة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي في ضوء

هذه الخطوات:

ثم بزيارة الموقع الرسمي للمصرف ليبيا المتاح على شبكة الإنترنت.

في حال كانت مستخدم جديد قم بتسجيل الدخول عبر إدخال بيانات شخصية صحيح عنك وفي حال لديم حساب سابق قم بتسجيل الدخول من خلاله.

قم بتعبئة النموذج ببياناتك والتي من بينها الاسم الكامل ورقم الهاتف والرقم الوطني.

حدد المصرف الذي ترغب في إجراء عملية تغيير العملات من خلاله.

حدد الفرع الأقرب لك وحدد الموعد الملائم.

وستظهر لك على الفور قائمة بالمواعيد المتوافرة حدد منها ما يناسبك.

بعد استكمال الخطوات أكد الحجز.

ستحصل على رقم من أجل الحجز يكنك بكل سهولة استخدامه لإجراء عملية متابعة لطلبك أو للرجوع إلى الفرع.

شروط حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا 2025

تعرفنا على خطوات الدخول إلى منظومة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي والآن سنتعرف على شروط إجراء عملية تغيير العملات: