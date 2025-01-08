الرئيس السيسي يشهد توقيع 7 مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص فى عدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 06:32 مساءً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني اليوم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص، وذلك على هامش أعمال القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية التي عقدت بالقاهرة.

وتضمنت هذه المذكرات التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتمكين المرأة في قطاع السياحة ودعم المرأة في مكتب شكاوى المرأة، وتنمية الأحياء المائية، وإدارة الموارد المائية، والإنذار المبكر في الحوادث النووية والتعاون في مجال الأمان النووي.

وقع مذكرات التفاهم وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ونظيره القبرصي كوستنتينوس كومبوس.