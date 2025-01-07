دوت الخليج -

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات تتعلق بالمسار الذي سيتبعه البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة. الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات تتعلق بالمسار الذي سيتبعه البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة محقّقًا 2644.79 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة لتبلغ 2655.00 دولار. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 30.12 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 938.55 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 924.52 دولار.

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