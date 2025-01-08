في اليوم الـ460 للعدوان.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة وخان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 10:29 صباحاً - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد طفل متأثرًا بجروحه، التي أصيب بها جراء استهداف خيمته، أمس، بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طواقم الإنقاذ انتشلت شهيدًا وعددًا من المصابين، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة كلاب في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأشارت إلى أن طفلًا رضيعًا استشهد جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزل ذويه في مدينة غزة.

وتواصل آليات الاحتلال قصفها المدفعي على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وحسب المصادر الطبية، استشهد 15 فلسطينيًا في غارتين منفصلتين على شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويواصل الاحتلال عداونه على قطاع غزة لليوم الـ460، وسط قصف مكثف جوًا وبرًا وبحرًا، مُستهدفًا مراكز الإيواء والمنازل المأهولة.