تأثير تناول الكيوي على صحة مرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 04:53 صباحاً - فوائد الكيوي لمرضى السكري

يتمتع الكيوي بعدة فوائد صحية يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري؛ لاحتوائه على نسبة منخفضة من السكر وخصائص غذائية مميزة. يعتبر الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، الألياف، ومضادات الأكسدة.

الألياف وتأثيرها على نسبة السكر في الدم

تلعب الألياف الموجودة في الكيوي دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم. هذه الألياف تبطئ عملية امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية. يعد تنظيم السكر في الدم أمرًا حيويًا لمرضى السكري، حيث يقلل من التقلبات التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية.

مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للكيوي

يعتبر مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) مقياسًا لمدى سرعة تأثير الأطعمة على مستويات السكر في الدم. يتميز الكيوي بمؤشر GI منخفض، مما يعني أن تناوله لا يتسبب في ارتفاع كبير في مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام. هذه الخاصية تجعل منه خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بالسكري الذين يحتاجون إلى مراقبة تناولهم للكربوهيدرات.

نصائح لتضمين الكيوي في النظام الغذائي

إذا كنت ترغب في الاستفادة من فوائد الكيوي كجزء من نظام غذائك اليومي، إليك بعض النصائح:

اختر الكيوي الطازج وتجنب العصائر المحلاة أو المنتجات المعلبة التي قد تحتوي على إضافات سكرية.

قم بتضمين الكيوي في سلطات الفواكه أو مع اللبن الزبادي الطبيعي لتعزيز القيمة الغذائية.

يمكنك تناول الكيوي كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية للحد من الرغبة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

التحذيرات والاحتياطات

على الرغم من الفوائد المتعددة للكيوي، يجب على مرضى السكري توخي الحذر ومراقبة استجابة أجسامهم بعد تناوله. يُنصح دائمًا بالتحدث إلى الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إدخال أي نوع جديد من الأطعمة في النظام الغذائي للتأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية.