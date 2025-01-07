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بلينكن يشدد على ضرورة العمل لمنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 09:32 صباحاً - أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، دعم الولايات المتحدة للانتقال السياسي السلمي في سوريا.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بلينكن شدّد على ضرورة أن يؤدي الانتقال السياسي في سوريا إلى حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة.

ولفت بلينكن إلى أن هدف المجتمع الدولي هو احترام كل الأطراف بسوريا لحقوق وحرّيات جميع السوريين.

ودعا إلى ضرورة تسهيل المجتمع الدولي لتدفّق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وطالب بضرورة منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين رخصة عامة مرتبطة بسوريا تجيز المعاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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