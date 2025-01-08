علامات تشير إلى نقص فيتامين “د” خلال فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 10:53 صباحاً - يعتبر فيتامين “د” عنصرًا غذائيًا ضروريًا لصحة الجسم بشكل عام، حيث يلعب دورًا حيويًا في تعزيز المناعة، وصحة العظام، وتنظيم المزاج. وقد يؤدي نقص هذا الفيتامين، خاصة في فصل الشتاء، إلى ظهور مشكلات صحية جسدية وعقلية.

وفقًا لموقع “تايمز إف إنديا”، إليك أبرز العلامات التي قد تدل على نقص فيتامين “د”:

1. **التعب والضعف**

الشعور بالتعب المستمر رغم الحصول على قسط كافٍ من الراحة قد يكون مؤشرًا على نقص فيتامين “د”، حيث يؤثر هذا النقص على مستوى الطاقة في الجسم ويزيد من الشعور بالضعف العضلي.

2. **تغيرات المزاج**

يرتبط نقص فيتامين “د” بتغيرات في المزاج مثل الاكتئاب والقلق والتهيج، حيث يؤثر الفيتامين على إنتاج السيروتونين، مما يؤدي إلى تقلبات في الحالة المزاجية.

3. **ألم العظام**

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين “د” إلى آلام في العظام والعضلات، خاصة في منطقة أسفل الظهر والمفاصل، مما يزيد من الشعور بعدم الراحة.

4. **تساقط الشعر وترققه**

قد يتسبب نقص هذا الفيتامين في تساقط الشعر أو ترققه بشكل ملحوظ، لذا من المهم مراقبة صحة الشعر.

5. **الالتهابات المتكررة**

تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين “د” إلى ضعف المناعة، مما يزيد من تعرض الجسم للأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

6. **تأخر التئام الجروح**

نقص فيتامين “د” قد يؤثر على سرعة شفاء الجروح، مما يؤدي إلى تأخر التئامها.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فقد يكون من المفيد استشارة طبيب مختص لفحص مستويات فيتامين “د” لديك.