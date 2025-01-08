وصول جثمان الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر إلى مبنى الكابيتول بواشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 10:29 صباحاً - وصل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر اليوم الأربعاء، إلى مبنى الكابيتول (مبنى الكونجرس) في واشنطن حيث سيسجى لحين حلول موعد جنازته الرسمية غدا الخميس.

وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية أنه من المتوقع أن يحضر الجنازة رؤساء الولايات المتحدة السابقون وهم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما بالإضافة الى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتوفي كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام،يوم 30 ديسمبر الماضي عن عمر ناهز 100 عام، وهو الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة.