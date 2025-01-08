انت الأن تتابع خبر سم مدمر للصحة في الفراولة!!.. صاحب محل فاكهة يكشف عن وجود سم قاتل في الفراولة.. لو مفيش غيرها في السوق بلاش تشتريها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفراولة من الفواكه المحبوبة والمغذية، ولكن قد تحتوي في بعض الأحيان على بقايا مبيدات حشرية سامة تُستخدم أثناء زراعتها لمكافحة الآفات، وهذه المبيدات، إذا لم يتم غسل الفراولة بشكل جيد قبل تناولها، فقد تشكل خطرًا على الصحة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تسمم حاد أو تأثيرات صحية طويلة المدى، وفي هذه المقدمة سنتعرف على المخاطر المرتبطة بمبيدات الفراولة وكيفية الوقاية منها لضمان استهلاك آمن لهذه الفاكهة اللذيذة والمفيدة.

سم قاتل في الفراولة

الفراولة من الفواكه التي تتعرض بشكل كبير لاستخدام المبيدات الحشرية لمكافحة الآفات الزراعية، وقد تحتوي على بقايا لهذه المبيدات التي قد تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

الأثر الصحي للمبيدات

بعض المبيدات الحشرية تحتوي على مواد سامة مثل “الكلوردان” و”الديكلوروس”، التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مثل اضطرابات الجهاز العصبي، الغثيان، والدوار، وقد تتسبب في تسمم طويل المدى.

التعرض المباشر

عند تناول الفراولة دون غسلها بشكل جيد أو دون إزالة الأوراق الخضراء، قد يتعرض الشخص بشكل مباشر للمبيدات الحشرية، مما يزيد من خطر التسمم.

المخاطر للأطفال

الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بمبيدات الحشرية، حيث يمكن أن تسبب لهم مشاكل في النمو أو تأثيرات على الجهاز العصبي في حالة تناولهم كميات عالية من الفراولة الملوثة.

الوقاية

ينصح بغسل الفراولة جيدًا بالماء الجاري، أو نقعها في محلول من الماء والخل لمدة 10 دقائق قبل تناولها، لتقليل بقايا المبيدات.

اختيار الفراولة العضوية