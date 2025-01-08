انت الأن تتابع خبر أهم عشبة للجميع .. أعشاب تعالج اصفرار الأسنان ورائحة الفم الكريهة.. تعرف عليها الآن وامتلك ابتسامة رائعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يمكن للجميع الآن أن يقوم بتبييض أسنانه بدون الحاجة للذهاب للطبيب من خلال بعض الأعشاب والاهتمام بالأسنان هو من الأمور الضروريه التي لابد أن يقوم بها جميع الأشخاص كبارا وصغارا لتجنب مشاكل الأسنان ولكن الأفضل أن يتم اللجوء إلى الأعشاب الطبيعية وهذا ما يلجأ إليه الكثير من الأشخاص وفي هذا الموضوع سوف نتعرف معا على أحد أهم الأعشاب الفعالة لتبييض الأسنان بديلا عن استخدام المنتجات الكيميائية التي يمكن أن تضر بميناء الأسنان.
أعشاب لتبييض الأسنان
- عشبه النعناع ليست فقط من الأعشاب التي تستخدم كمشروبات بل إنها يمكن أن تحافظ على صحة الأسنان وتؤدي إلى إنعاش النفس الأمر يتطلب فقط أن يتم استخدام زيت النعناع في الروتين اليومي لتنظيف الأسنان بوضع كمية قليلة منه مع المعجون وتفريش الأسنان لنتفاجأ بأنها أصبحت بيضاء خلايا من أي جير واصفرار
- عشبه الكركم هي من الأعشاب كذلك المضادة للالتهابات والبكتيريا وقد يستغرب البعض على الرغم أن لونها أصفر إلا أنها تسهم في تبييض الأسنان من خلال مزج القليل من مسحوق الكركم مع الماء واستخدامه كمعجون للأسنان.
- عشبه القرنفل وهي من الأعشاب الغنية عن التعريفة وتعمل كمسكن للآلام الخاصة بالأسنان وتحسن من صحة الفهم ملمسه ويمكن أن يتم وضع القليل منها مع المعجون لتبييض الأسنان.
- عشبه الريحان وهذه العشبة لا تستخدم فقط في تبييض الأسنان والتخلص من روائح الكريهة الموجودة في الفم إلا أنها تعمل أيضا على إزالة الجير والاصفرار الموجود على الأسنان وتحافظ على طبقه المينا الخارجية