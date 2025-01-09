نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 يناير 2025، حيث تشير التوقعات إلى تقلبات جوية شديدة تشمل سقوط أمطار رعدية على مدار الـ 72 ساعة القادمة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق، تتزامن هذه التقلبات الجوية مع بداية شهر طوبة.

تفاصيل الطقس

الأمطار:

من المتوقع أن تتساقط الأمطار الرعدية على العديد من المناطق، خاصة في شمال البلاد، حيث تشمل هذه الأمطار السلوم وسيوة، ثم تمتد إلى مطروح والإسكندرية، وتستمر حتى يوم الجمعة، لتصل إلى معظم مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء.

البرودة:

يسود اليوم طقس معتدل على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد.

كما سيكون الطقس شديد البرودة في ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع احتمالية حدوث الصقيع في المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

الشبورة المائية:

حذرت الأرصاد الجوية من تكوّن الشبورة المائية في الساعات الأولى من اليوم على مناطق وسط الدلتا، والظهير الصحراوي الغربي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، والضبعة والعلمين.

التوصيات:

ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ارتداء "الكوفية" لحماية الرقبة من البرد.

الإكثار من تناول المشروبات الدافئة والأطعمة الغنية بفيتامين C لتعزيز المناعة وتجنب نزلات البرد.

حالة البحر:

البحر الأبيض المتوسط:

خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين 1 و1.5 متر.

البحر الأحمر:

خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين 1 و1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة: