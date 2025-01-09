نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط 137 طن لحوم ومواد تموينية غير صالحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بإستمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق لضبط المخالفات وضمان سلامة وأمان السلع المتداولة حفاظا على صحة المواطنين.

وفى ضوء ذلك اطلع محافظ الجيزة علي جهود إدارة مباحث التموين في تنفيذ عدد من الحملات بنطاق قطاعات المحافظة والتى نجحت فى ضبط 2631 قضية تموينية متنوعة تضمنت ( إستيلاء على سلع تموينية، عدم حمل شهادة صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إلتزام بالأسعار، إدارة منشأت دون ترخيص، تداول مواد وسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك).

وأوضح تقرير لإدارة مباحث التموين أن المضبوطات شملت 137 طن مضبوطات و37382 وحدة شملت ( لحوم ودواجن وأسماك ومصنعاتهم، سكر، دقيق، فول، عدس، ارز، مكرونة، ادوات سباكة، أدوات كهربائية، تونة، سجائر، معسل، ملح، عسل، مخللات، جبنة، مستحضرات، فواكه مجمدة،ط مرقة دجاج، زبدة، لبنة، أعلاف، عبوات فارغة، إسطوانات بوتاجاز)، بالإضافة إلى 39645 لتر ( زيت طعام، صلصة، منظفات، خمور، دهون حيوانية، خل، طحينة، كاتشب، مايونيز، عصائر، معطرات، مياه معدنية).

ووجه محافظ الجيزة مسؤلى الأجهزة المعنية بالمحافظة بإستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين.

