انت الأن تتابع خبر “جوزك مش هيتنقل من جمبك ثانية”.... اخلطي زيت الزيتون على القرنفل وتخلصي من أكبر مشكلة تواجه الستات في جميع المراحل العمرية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة زيت الزيتون والقرنفل من أبرز العلاجات الطبيعية التي استخدمها الكثيرون للحصول على شعر صحي وقوي، يجمع هذا المزيج بين فوائد زيت الزيتون المغذي وفوائد القرنفل المحفزة لصحة الشعر، مما يجعله حلا فعالا لمن يعانون من مشاكل الشعر المختلفة مثل التساقط أو ضعف البصيلات، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير هذه الوصفة وكيفية الاستفادة من فوائدها.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

لتحضير مزيج زيت الزيتون والقرنفل، اتبعي الخطوات التالية:

1. طحن القرنفل: أولًا، قومي بتحميص حبات القرنفل بشكل خفيف ثم اطحنيها حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.

2. إضافة زيت الزيتون: أضيفي حوالي ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون إلى مسحوق القرنفل.

3. الخلط والتخزين: امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم غطي الوعاء بإحكام وضعيه في مكان مظلم لمدة أسبوع.

4. التصفية: بعد مرور الأسبوع، قومي بتصفية الخليط للتخلص من أي شوائب.

5. الاستخدام: استخدمي الزيت الناتج لتدليك فروة رأسك بلطف، واتركيه لمدة ساعة أو أكثر قبل شطفه بالماء الفاتر.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

يحتوي هذا المزيج على العديد من الفوائد للشعر، منها: