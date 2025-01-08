استضافة السفيرة المصرية في لوساكا.. رجال الأعمال وأصحاب الشركات من الجالية المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 10:29 صباحاً - استضافت السفيرة ميادة عصام، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى زامبيا، عدد من رجال الأعمال وأصحاب ومديرى الشركات المصرية فى زامبيا.

أكدت السفيرة / ميادة عصام في على توجيهات السيد الوزير بإيلاء الأولوية والحرص على رعاية مصالح أعضاء الجاليات المصرية بالخارج، والذي ترجمته وزارة الخارجية فى حشد الجهود والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للجاليات المصرية لتستجيب لاحتياجاتها المتنوعة، منوهة إلى المبادرات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

كما أشارت السفيرة المصرية إلي الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لتعزيز مسارات التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم، لاسيما دول القارة الافريقية، التي تتيح الكثير من الفرص الواعدة للشركات المصرية والقطاع الخاص التي يمكن استثمارها، منوهة إلى أهمية البناء على المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية التى توفرها الحكومة الزامبية، لتوسيع نطاق الاستثمارات المصرية خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والاتصالات.