كريم النشا والقهوة أقوي كريم تبييض البشرة والتخلص من الهالات السوداء والحبوب والتجاعيد

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رياض - احمد صلاح - كريم النشا والقهوة أقوي كريم تبييض البشرة يعتبر نشا الذرة من أهم المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة، كما أنه يساعد على زيادة نضارة وحيوية البشرة وينقي البشرة من العيوب نظراً لاحتوائه على الكثير من الخواص التي تتعلق بجمالك ويزيد من صحة وحيوية البشرة، وملائم لأصحاب البشرة الدهنية لأنه يقوم بامتصاص أكبر قدر من الزيوت والزهم المتراكم على البشرة ويساعد على تنظيف مسام البشرة بعمق، وأيضاَ النشا والقهوة سيجعلك بنت16سنة للتخلص من تجاعيد البشرة ويقضي على مشكلة الهالات السوداء تعالي معي لتتعرفي بنفسك على كيفية الاستفادة منهم.

كريم النشا والقهوة أقوي كريم تبييض البشرة

تعرفي معنا اليوم على كريم النشا والقهوة أقوي كريم تبييض البشرة وتنظيفها بعمق:

كريم النشا والقهوة

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة من القهوة ويضاف له ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان، وملعقة أخرى من زيت جوز الهند.

تقلب المكونات سوياً بشك جيد حتى تمام التجانس، ومن ثم يتم توزيع الخليط على البشرة وتدليكها برفق مع الحرص على عمل حركات دائرية لعمل مساج خفيف للبشرة، ويترك المزيج على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ومن ثم تغسل بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

كريم القهوة والنشا وماء الورد: