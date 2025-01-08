نظام غذائي بسيط وتمارين معتدلة.. أسرار رشاقة جينيفر أنيستون

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 10:53 صباحاً - تواصل الممثلة الهوليوودية جينيفر أنيستون إبهار الجميع بجمالها ورشاقتها رغم وصولها إلى سن الخامسة والخمسين. وقد سلطت صحيفة “هندوسيان تايمز” الهندية الضوء على الروتين الغذائي والرياضي المتوازن الذي تتبعه أنيستون، والذي يمنحها مظهرًا شابًا على الرغم من تقدمها في العمر.

في مقابلة حديثة مع موقع Today.com، كشفت جينيفر عن بعض التفاصيل حول كيفية حفاظها على نظام غذائي متوازن يركز على التغذية دون حرمان. حيث قالت: “أطبق قاعدة 80/20 في نظامي الغذائي. أتناول الأطعمة المغذية 80% من الوقت، وأخصص 20% لتناول ما أشتهي. لا أحرمني من الطعام”.

ووصفت جينيفر نظامها الغذائي بأنه “بسيط”، مشيرة إلى أنه يتضمن الكثير من البروتينات، والخضروات، والسلطات، والماء.

كما أوضحت أنها تفضل تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفشار، وألواح البروتين، والمشروبات المخفوقة.

وأفادت جينيفر بأنها تحب إجراء تغييرات صغيرة ولكن فعالة في طعامها، مثل تجنب الملح الزائد وتقليل صلصة السلطة. وأكدت على أهمية استخدام التوابل والخل لإضافة النكهة، قائلة: “مثل هذه الإضافات تضفي طعمًا رائعًا على الطعام، دون الحاجة إلى…”.