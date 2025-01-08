انت الأن تتابع خبر كريم لتبيض اليدين والرجلين والتخلص من سواد المفاصل نهائيا من أول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم لتبيض اليدين والرجلين، ظهور اليدين والقدمين بشكل غير لائق ونظيف يزعج الفتيات والسيدات، حيث أن اليدين والرجلين من الأماكن التي تظهر عند الخروج من المنزل وبالتالي تكون أكثر عرضة للتلوث وأشعة الشمس، ولازالة الأتربة من عليهم تحتاج الفتيات إلى وصفات تنظيف قوية، لأن تراكم هذه الأتربة تسبب غمقان في لون البشرة، وتنظيف اليدين والقدمين بالماء والصابون فقط لا يمكن إزالة هذه الأماكن الداكنة، وتحتاج الفتيات إلى وصفات قوية حتى تعيد لليدين والقدمين جمالهم الطبيعي، لذلك تبحث جميع الفتيات والسيدات عن ماسكات تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت والأماكن الداكنة على بشرة اليدين والقدمين، لذا سوف نوضح لكم أفضل هذه الوصفات خلال هذا المقال.

كريم لتبيض اليدين والرجلين

يشتكي الكثير من غمقان البشرة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تعتبر من العوامل الأساسية في تغيير لون بشرة اليدين والقدمين لأنهم من الأماكن التى تكون مكشوفة، ولازالة كل هذه الطبقات السوداء نحتاج إلى وصفات تحتوي على مكونات مفيدة للبشرة، تساهم في التخلص من خلايا الجلد الميت، وتكون مناسبة لجميع أنواع البشرة، وتتمثل مكونات وصفة تبيض اليدين والرجلين في توفير الآتي.

المكونات

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقتين من ملح الليمون.

2 ملعقة من الملح الإنجليزي.

نصف كوب من الخل.

ماء ساخن.

ملعقة من دم الغزال صغيرة.

حجر تنظيف القدمين.

طريقة تحضير كريم لتبيض اليدين والرجلين

عصير الليمون يساهم في قتل البكتيريا التي تعتبر العامل الأساسي في غمقان البشرة، كما يساهم ملح الليمون والملح الانجليزي في تفتيح لون بشرة اليدين والرجلين بسرعة، ويمكن من خلال المكونات السابقة المتوافرة في معظم المنازل تفتيح لون البشرة بسرعة،

وتتمثل طريقة الاستخدام في إتباع ما يلي.

أولاً نحضر وعاء عميق ونضع فيه الماء الساخن.

نضيف عصير الليمون والملح الانجليزى والخل وملح الليمون في الوعاء.

يتم تقليب جميع المكونات ووضع القدمين في الوعاء لمدة خمس دقائق.

بعدها يتم حك القدمين بالحجر ووضعها في الماء مرة أخرى.

بعد ذلك يتم غسل الرجلين بالماء ودم الغزال وتجفيفها وترطيبها.

نستمر في تكرار هذه العملية مع القدمين حتى يتم إزالة خلايا الجلد الميت وكذلك مع اليدين ولكن يتم فركها ببطء.

قد ذكرنا لكم طرق تبيض اليدين والرجلين