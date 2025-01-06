ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا بخماسية نظيفة

ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا بخماسية نظيفةتأهل ريال مدريد إلى 16 في كأس ملك إسبانيا بعد الفوز بخماسية نظيفة على خصمه ديبورتيفو مينيرا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

بدأ ريال مدريد المباراة بقوة حيث سجل الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولم يترك ريال مدريد مجالًا لخصمه حيث عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب إدواردو كامافينغا.

واصل ريال مدريد ضغطه من أجل حسم اللقاء مبكرًا ونجح الفريق في تسجيل الهدف الثالث عن طريق التركي إولير في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل الميرنغي الهدف الرابع عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش، الذي سجل أول هدف له مع ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا منذ انضمامه للفريق الملكي في عام 2012.

ثم عاد التركي أردا غولير لتسجيل الهدف الخامس لريال مدريد والثاني له في المباراة وجاء الهدف في الدقيقة 88 من اللقاء.

بهذا الفوز ضمن ريال مدريد تأهله لدور الـ16 ليلتحق ببرشلونة الذي تأهل لنفس الدوري بعد الفوز أول أمس على بارباسترو برباعية نظيفة.